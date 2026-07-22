Alanya'nın komşu ilçesi Gazipaşa'da, bir taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kavgayı ayırmak isteyen yaşlı bir vatandaş da tarafların arasında kalarak yere düştü.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerin ardından emniyet güçleri harekete geçti. Emniyet birimlerinin bildirdiğine göre, ticari taksi sürücüsü polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Görüntüleri inceleyen yetkililer, taksi şoförü hakkında geniş çaplı yasal işlem başlattı.

TAKSİCİYE NE KADAR CEZA KESİLDİ?

Yapılan incelemelerde, taksi şoförünün 2918

Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesini daha önce de ihlal ettiği tespit edildi. Kural ihlalini tekrarlayan sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, şoförün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, kullandığı ticari taksi de 2 ay süreyle trafikten men edildi.

TRAFİKTE TEKERRÜR KURALLARI NASIL İŞLİYOR?

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, trafiği tehlikeye atma gibi asli kusur sayılan ihlallerin tekrarı durumunda yaptırımlar giderek ağırlaşıyor. Özellikle ticari yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin aynı kural ihlalini mükerrer şekilde gerçekleştirmeleri, ehliyetlerin kalıcı olarak iptal edilmesine zemin hazırlıyor. Bu uygulama, toplu taşıma ve ticari taksi sektöründe can güvenliğini sağlamak amacıyla tavizsiz şekilde uygulanıyor.