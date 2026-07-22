Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde artan hava sıcaklıkları nedeniyle belediye saha çalışanlarının mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. Çarşamba günü termometrelerin 44 dereceyi göstermesi beklenirken, personel günün en sıcak saatlerinde dinlendirilecek.

Konyaaltı Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, insan sağlığını tehdit eden sıcak hava dalgası sebebiyle yeni bir önlem alındı. Açık alanda görev yapan işçilerin, güneş çarpması ve aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sahada görev yapmayacağı bildirildi.

RİSKLİ SAATLERDE ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Meteorolojik verilere dayandırılarak alınan kararın arka planında, bölgede etkili olan yüksek nem ve kavurucu sıcaklar bulunuyor. Çarşamba günü öğle saatlerinde sıcaklığın zirveye ulaşacağı ve gün boyu etkisini sürdüreceği aktarıldı. Belediye yönetimi, çalışanların yanı sıra ilçe halkına da uyarılarda bulundu. Gerekli olmadıkça vatandaşların can güvenliği ve sağlığı için dışarı çıkmaması istendi.

AŞIRI SICAKLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Uzmanlar, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda özellikle öğle saatlerinde güneş altında bulunmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Konyaaltı Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu 11.00-15.00 arası kısıtlama, sıcak çarpması riskinin en yüksek olduğu zaman dilimini kapsıyor. Vatandaşların da bu saatlerde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması ve kapalı alanları tercih etmesi halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor.