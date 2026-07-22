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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırladı. Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas'ın yönettiği karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 1-0 kazanarak tur kapısını araladı.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, maçın başından itibaren topa sahip olan taraf Fenerbahçe olsa da ilk yarım saatte net fırsatlar üretilmekte zorlanıldı. Karşılaşmanın 37. dakikasında ceza sahası yayının sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKTI

İkinci yarıda da baskısını sürdüren temsilcimiz, 56. dakikada Talisca ve 63. dakikada Bartuğ Elmaz ile direklere takıldı. Mücadelede kaleci Mert Günok ve Gornik kalecisi Schulze'nin kurtarışları da dikkat çekerken, başka gol olmayınca sarı-lacivertliler sahadan tek gollü galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan Manchester City'den transfer edilen Nathan Ake maça ilk 11'de başlayarak 45 dakika sahada kalırken, Marsilya'dan kadroya katılan Mason Greenwood 83. dakikada oyuna dahil oldu. Her iki oyuncu da sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçlarına çıkmış oldu. Turun rövanş karşılaşması 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

TAKTİKSEL TERCİHLER VE FİKSTÜR ELEŞTİRİSİ

Spor yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin yüzde 80'e varan topla oynama oranına rağmen farkı artıramamasını orta saha kurgusuna bağladı. Meleke, 70. dakikaya kadar Bartuğ, Fred ve Guendouzi gibi üç ön libero karakterli oyuncunun aynı anda sahada kalmasının hücum yaratıcılığını kısıtladığını belirtti.

Ayrıca ağustos ayında oynanacak muhtemel play-off turları öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun fikstür planlaması da eleştiri konusu oldu. Meleke, 18-25

Ağustos tarihlerindeki Avrupa mesaisi için her yıl yaşanan erteleme tartışmalarının yerine, Süper Lig'in 14 Ağustos yerine 7 Ağustos'ta başlatılması gibi kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı.