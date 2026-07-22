Ülkede son dönemde yaşanan sınav usulsüzlüğü iddiaları ve eğitim sistemine yönelik tepkiler nedeniyle başlayan protestolar giderek büyüyor. Binlerce öğrencinin katıldığı gösterilere Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi de destek verdi. Gandhi, Başbakan Narendra Modi hükümetini öğrencilerin taleplerini görmezden gelmekle suçlayarak protestoyu başbakanlık konutu önüne taşıdı.

Polis müdahale etti

Protesto sırasında güvenlik güçleri Rahul Gandhi'yi çevreleyerek kollarından ve bacaklarından tutup polis otobüsüne götürdü. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Gandhi'nin gözaltına alınması sırasında destekçileri ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Priyanka Gandhi de gözaltına alındı

Gösteriler sırasında Kongre Partisi Genel Sekreteri Priyanka Gandhi Vadra ile bazı muhalefet milletvekilleri de polis tarafından kısa süreliğine gözaltına alındı. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle protestoya müdahale edildiğini belirtirken, muhalefet hükümeti barışçıl gösterileri engellemekle suçladı.

Eğitim reformu talepleri gündemde

Protestoların merkezinde, sınav güvenliği ve eğitim sisteminde reform talepleri yer alıyor. Öğrenci hareketi, Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını isterken, polis müdahalesi nedeniyle yaşanan yaralanmalar da kamuoyunda tartışma yaratıyor. Başbakan Narendra Modi ise olaylarla ilgili henüz doğrudan bir açıklama yapmadı.