Avustralya'daki Brisbane Kraliyet Kadın Hastanesi'nde 15 milyon hamilelikte bir rastlanan nadir bir doğum gerçekleşti. Jenitar Na’amoana, döllenen tek bir yumurtanın dört embriyoya bölünmesi sonucu dört kız bebek dünyaya getirdi.

Doktorların bildirdiğine göre, yüksek risk taşıyan gebelik süreci uzmanlar tarafından yakından takip edildi. Bebekler, hamileliğin 28'inci haftasında sezaryen yöntemiyle sağlıklı bir şekilde doğdu.

YENİDOĞAN ÜNİTESİNDE GÖZLEM SÜRECEK

Erken doğum nedeniyle bebeklerin normal gelişim sürelerini tamamlayana kadar yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tutulacağı aktarıldı. Halihazırda dört çocuğu bulunan aile, dördüz haberini ilk aldıklarında durumu beklediklerinden farklı geliştiği için büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

TEK YUMURTA DÖRDÜZLERİ NEDEN RİSKLİ?

Tıp literatüründe tek yumurta dördüzleri, rahim içi gelişim alanının darlığı ve beslenme dengesizlikleri ihtimali nedeniyle son derece riskli gebelikler sınıfında yer alıyor. Bebeklerin anne karnındaki sağlık durumlarını korumak amacıyla uzmanlar genellikle 28 ile 30'uncu haftalar arasında planlı erken doğuma karar veriyor.