Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) temmuz ayı meclis toplantısı, yurtdışı fuar organizasyonlarına harcanan bütçeler nedeniyle gergin anlara sahne oldu. Meclis Başkanı Ahmet Öztürk yönetiminde toplanan kurulda, bazı meclis üyelerinin harcama kalemlerine itiraz etmesi üzerine sözlü tartışmalar yaşandı ve üyeler arasında fiziki müdahaleye varan gerginlikler önlendi.

Toplantı tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Ender Kuzucu'nun sunumu sonrası Meclis Üyesi Cumhur Göncü kürsüye gelerek harcamalara yönelik itirazlarını dile getirdi. Göncü, Berlin Fuarı'na katılan iki yönetim kurulu üyesi ve üç oda personelinin üç günlük konaklaması için odanın kasasından güncel kurla yaklaşık 1 milyon 450 bin lira (27 bin avro) ödeme yapıldığını belirtti. Ayrıca, son dönemde organize edilen 11-12 fuarın 8 veya 9'unun aynı organizasyon firmasına verilmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

KOMİSYON BAŞKANI'NDAN SERT TEPKİ

Eleştiriler üzerine söz alan Ender Kuzucu, iddialara sert bir üslupla yanıt vererek Göncü'yü komisyon toplantılarına katılmamakla suçladı. Kuzucu, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada eleştirileri "hadsizlik" ve "densizlik" olarak nitelendirdi. Cumhur Göncü ise kişi başı üç günlük seyahat için 5 bin 450 avro harcanmasının açıklanması gerektiğini vurgulayarak, meclis üyelerinin soru sorma hakkının engellenemeyeceğini savundu.

MECLİS ÜYELERİ ARASINDA ARBEDE GİRİŞİMİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi Ali Demir, eleştirileri kabul etmediğini söyleyerek Meclis Üyesi Mustafa Ayanoğlu'nun üzerine yürüdü. Demir'in Ayanoğlu'na yönelik "Ne diyon abi sen, ne yapacaksın bana gel, konuşma lan" şeklindeki yüksek sesli ifadeleri sonrasında Meclis Başkanı Ahmet Öztürk ve diğer üyeler araya girerek tarafları sakinleştirdi. Ayanoğlu ise uzun yıllardır mecliste bulunduğunu ve bu tür hakaret içerikli kelimelerin meclis adabına uymadığını kaydetti.

ODA HARCAMALARINDA DENETİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ticaret odalarının tabi olduğu yasal mevzuatlara göre, yurtdışı fuar ve organizasyon harcamaları için satın alma birimlerinin en az üç farklı firmadan teklif toplaması zorunluluğu bulunuyor.

ATSO

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve komisyon üyeleri de ihalelerin bu yasal çerçevede yapıldığını bildirdi. Meclis Başkanı Ahmet Öztürk ise oda tarihinde usulsüzlük yaşanmadığını, üyelerin sadece içlerine sinmeyen harcamalara şerh koyma hakkı bulunduğunu hatırlatarak oturumdaki tartışmayı sonlandırdı.