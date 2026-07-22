İstanbul'dan Kuşadası'na gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

M.E.G. idaresindeki 50 DK 949 plakalı araç, güzergahın 36. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık personeli sevk edildi. Bölgeye ulaşan AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yetkililerin bildirdiğine göre, kazada yaralanan 31 yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarına ilişkin detaylı bir açıklama henüz yapılmadı.

GÜZERGAHTA TRAFİK DURUMU NASIL?

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar istikameti araç trafiğine tamamen kapatıldı. Marmara'yı Ege ve İç Anadolu'ya bağlayan bu kritik geçiş noktasında ulaşım geçici olarak dururken, ekiplerin devrilen otobüsü yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanmaya çalışılıyor.