İzmir'in Karabağlar Sanayi Sitesi'nde mobilya ustası olarak çalışan Abdullah Erdal, e-Devlet üzerinden gelen trafik cezası bildirimiyle beklenmedik bir durumla karşılaştı. Erdal'ın ticari kamyonetine, Siirt Nuri Bayram Caddesi'nde ters yöne girdiği gerekçesiyle Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden 10 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hayatı boyunca Siirt'e hiç gitmediğini belirten Erdal, aracının İzmir dışına sadece memleketi Konya'ya ve deprem döneminde yardım malzemesi taşımak amacıyla Hatay'a çıktığını aktardı. Gelen mesajın ardından e-Devlet sisteminden cezanın detaylarını inceleyen esnaf, tutanakta belirtilen adresin Siirt'te olduğunu görünce durumu Siirt Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

PLAKA VE ARAÇ TİPİ UYUŞMAZLIĞI İDDİASI

Kesilen ceza tutanağında kural ihlaline ilişkin görüntülerin mevcut olduğunun belirtildiğine dikkat çeken Erdal, ceza yazılırken yalnızca plakaya değil, aracın marka, model ve rengine de bakılması gerektiğini ifade etti. Kendi aracının brandalı ve üzerinde ticari yazılar bulunan bir kamyonet olduğunu vurgulayan esnaf, yetkililerin kamera kayıtlarını detaylı incelemesi halinde yanlışlığın ortaya çıkacağını savundu.

HATALI TRAFİK CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

KGYS veya plaka tanıma sistemlerindeki harf ve rakam okuma hataları nedeniyle zaman zaman bu tür yanlış trafik cezaları düzenlenebiliyor. Vatandaşların, araçlarının bulunmadığı bir şehirden ceza gelmesi durumunda, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi vermesi gerekiyor. İtiraz sürecinde aracın o tarihte başka bir ilde olduğunu gösteren HGS/OGS geçiş kayıtları, iş yeri kamera görüntüleri veya muayene istasyonu kayıtları delil olarak sunulabiliyor.

Mağduriyetinin tamamen bir plaka benzerliğinden kaynaklandığını düşünen Abdullah Erdal'ın, yanlışlığın düzeltilmesi ve 10 bin TL'lik cezanın iptal edilmesi amacıyla yasal yollara başvuracağı bildirildi.