Fransa'nın Brittany bölgesindeki Plozevet beldesinde tarihi bir konağın restorasyonunu yapan üç inşaat işçisi, duvarların arasına gizlenmiş 17. yüzyıla ait altın sikkeler buldu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, şahsi bir mülkteki çalışmalar sırasında keşfedilen 239 adet altın sikke, incelenmelerinin ardından açık artırmayla satıldı.

İşçiler, binaları birleştirme çalışması yürütürken önce duvar taşları arasına saklanmış metal bir kutuya, günler sonra ise ahşap bir kirişin üzerindeki torbada ikinci grup sikkelere ulaştı. Bölgesel Önleyici Arkeoloji Servisi'nin incelemesinde, definenin 1638 ile 1692 yılları arasında basıldığı belirlendi. Koleksiyonda 13. Louis dönemine ait 23, 14. Louis dönemine ait 216 altın parça yer alıyor. Fransa genelindeki 19 farklı şehirde basılan sikkeler arasında, Dijon'da basılan 1646 tarihli çift Louis d’or ve Paris'te basılan 1640 tarihli Louis d’or öne çıkıyor.

MÜZAYEDEDE BEKLENTİNİN ÜZERİNE NASIL ÇIKILDI?

Angers kentindeki Ivoire Angers/Deloys Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen satış öncesinde koleksiyona 250 bin ile 300 bin avro arasında değer biçilmişti. Mülk sahipleri sikkelerin 4 tanesini hatıra olarak ayırırken, kalan 235 parça açık artırmaya sunuldu. Komisyonlar hariç 830 bin avroya alıcı bulan eserlerin toplam satış bedeli, yan masraflarla birlikte yaklaşık 1 milyon avroyu, yani tahmini 53 milyon 894 bin lirayı buldu. Satışta öne çıkan en nadir iki parça 56 bin 120'şer avroya satılırken, Paris Darphanesi (Monnaie de Paris) de 19 adet sikkeyi kamu koleksiyonuna kattı.

SATIŞ GELİRİ KİMLER ARASINDA PAYLAŞTIRILDI?

Fransa'daki kanuni düzenlemeler, bu tür tesadüfi tarihi buluntularda gelirin taraflar arasında eşit bölünmesini öngörüyor. Satıştan elde edilen yaklaşık 53 milyon liralık gelirin yüzde 50'si mülk sahibi çifte verilirken, geriye kalan yüzde 50'lik kısım defineyi bulan üç inşaat işçisi arasında paylaştırıldı. Araştırmacılar, 1692 tarihli son sikkeyi baz alarak, definenin o dönemki ev sahipleri tarafından finansal bir ihtiyat amacıyla saklandığını değerlendiriyor.