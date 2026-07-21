"Yasak Elma" dizisindeki Yıldız Argun karakteriyle tanınan oyuncu Eda Ece, Bodrum'da yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Ece, motosikletle seyir halindeyken bir köpeğin saldırısına uğradı.

Ayağından yaralandı

Saldırı sırasında ayağının topuk kısmından yaralanan oyuncuya ilk müdahale çevrede bulunanların yardımıyla yapıldı. Ardından sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülen Eda Ece, acil serviste tedavi altına alındı.

Sağlık durumu iyi

Hastanede gerçekleştirilen kontrollerin ardından Eda Ece'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından oyuncunun taburcu edilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.