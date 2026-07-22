Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede tüm daireyi kaplayan yangın, içeride bulunan iki kişiye zor anlar yaşattı. Çevredeki vatandaşların pencerelerden yükselen yoğun dumanı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin hızla yayılması sonucu çıkış yolu kapanan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, çareyi pencereden dışarı çıkmakta buldu. Korkuluk demirlerine tutunarak binanın dış cephesine sarkan iki kişi, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla yaptığı başarılı müdahaleyle bulundukları yerden alındı. İkilinin kurtarma sepetine bindirildiği sırada yangının şiddetini artırmasıyla pencereler patlayarak etrafa saçıldı. Dumandan etkilenen Uz ve Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

CAMLAR BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE PATLADI

Olay anına tanıklık eden ve karşı binanın 9'uncu katında oturduğunu aktaran Ali Dumlupınar, yaşanan paniği anlattı. Dumlupınar, balkona çıktığında yoğun dumanı fark ettiğini belirterek, "İki genç alevler üzerlerine gelince aşağıya sarktılar. İtfaiye ekipleri son anda yetişerek onları indirdi. Ardından büyük bir gürültüyle her şey patladı ve camlar yere döküldü. Rüzgarın etkisiyle alevlerin sıçramasından korkarak biz de binayı boşalttık" ifadelerini kullandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle tamamen söndürülürken, kullanılamaz hale gelen evde çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

BİNA YANGINLARINDA HAYAT KURTARAN ADIMLAR NELER?

Uzmanlara göre, çok katlı binalarda meydana gelen yangınlarda kapalı alanda mahsur kalan kişilerin oksijen seviyesini koruması hayati önem taşıyor. Kaçış yolunun alevlerle kesildiği durumlarda, olaydaki gibi pencere veya balkon gibi dışarıya açık alanlara sığınmak ve itfaiye ekiplerinin görsel temas kurmasını sağlamak kurtarılma şansını artırıyor. Yetkililer, bu tür kriz anlarında paniğe kapılmadan doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması ve itfaiye gelene kadar güvenli bir havalandırma noktasında beklenmesi gerektiği konusunda uyarıyor.