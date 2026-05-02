Üretici Özcan Güler, “Ne kabak aşısı ne İran, made in Göçük” diyerek ürünlerini satışa sundu.

GAZİPAŞA’NIN Göçük Mahallesi’nde kış ortasında toprakla buluşturulan çekirdek karpuzlar ilk meyvelerini verdi. Serasında üretim yapan Özcan Güler, hasadını gerçekleştirdiği karpuzları pazar tezgahında satışa sundu. Kış şartlarında serada yetiştirilen karpuzlar, yoğun bakım ve emek sürecinin ardından hasat edildi. İlk kez deneme amaçlı üretim yaptığını belirten üretici Özcan Güler, ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturdu.

GÜLER: “MADE IN GÖÇÜK”

Üretim süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Özcan Güler, “Ne kabak aşısı ne İran, Made in Göçük. Gazipaşa Göçük Mahallesi’nde orijinal çekirdek karpuz hasadımıza başladık. Karpuz üretiminde çok tecrübemiz yok, ilk defa deniyoruz. Buna rağmen ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturduk” dedi.

“SORUN OLURSA TELAFİ EDERİZ”

İlk üretim olduğu için yaşanabilecek sorunlara da değinen Güler, “Olur da karpuzunuzda bir sorun olursa bize ulaşabilirsiniz. Yoğunluk bittikten sonra yenisini kendi elimle teslim ederim. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

