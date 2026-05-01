Altın piyasalarındaki son hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, piyasalarda oluşan altının değer kaybettiği yönündeki algının doğru olmadığını açıkladı. Uzman isme göre, fiyatlardaki yönelim tamamen küresel ölçekteki jeopolitik gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor.

Uzmanlar, piyasalara düşen anlık haber akışlarının fiyatlar üzerinde kısa vadeli dalgalanmalar yarattığını belirtiyor. Yılbaşından bu yana gram altının genel bir yükseliş eğilimi içinde olduğunu aktaran Memiş, günlük hareketlerin yatırımcıyı yanıltabileceğini vurguladı. Bu nedenle piyasa katılımcılarının anlık değişimlerden ziyade geniş tabloyu incelemesi tavsiye ediliyor.

UZUN VADELİ TREND ÖN PLANDA

Yatırım araçlarının dönemsel olarak sert iniş ve çıkışlar sergilemesi piyasanın doğası gereği normal karşılanıyor. Memiş'in değerlendirmelerine göre, altın uzun vadede yatırımcısının alım gücünü koruyan temel bir güvenli liman işlevi görüyor. Kısa vadeli fiyat oynamalarının piyasada yanlış bir algı yaratabildiği, ancak asıl güvenliğin uzun vadeli elde tutma stratejisiyle sağlandığı ifade ediliyor.

ALANYA'DAKİ BİRİKİM TERCİHLERİNE OLASI YANSIMASI

Turizm ve tarım gelirlerinin yoğun olduğu Alanya'da, vatandaşların geleneksel tasarruf aracı olarak gram altına yönelmesi bu piyasa analizlerinin kamuoyu tarafından yakından takip edilmesini sağlıyor. Sezon sonu elde edilen ticari kazançların güvenli limanlarda değerlendirilmesi, yerel ekonomideki birikim alışkanlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Uzmanların kısa vadeli panik satışlarından kaçınılması yönündeki uyarıları, bölgedeki yatırımcıların stratejileri açısından da dikkatle inceleniyor.