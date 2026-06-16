Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Koru, Kahyalar ve Selinus sahillerinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme sezonu başladı. 1 Mayıs'tan eylül ayının sonuna kadar sürecek olan yuvalama döneminde, yavruların güvenle denize ulaşabilmesi için sahillere gece girişleri tamamen yasaklandı.

Alınan önlemler kapsamında, söz konusu plajlara her gün saat 20.00 ile sabah 08.00 arasında giriş yapılamayacak. Gündüz saatlerinde denize giren vatandaşlar, hava karardığında kumsalı deniz kaplumbağalarına bırakacak. Bölgedeki yetkililerin aktardığına göre, insan yoğunluğunun azaltılması türün devamlılığı açısından kritik önem taşıyor.

GÜNDÜZ SAATLERİNDE DE YASAKLAR SÜRÜYOR

Sahillerde sadece gece değil, gündüzleri de ekosistemi korumaya yönelik sıkı kurallar uygulanıyor. Kumsala motorlu araçla girmek, çadır kurmak, kamp ve mangal yapmak kesinlikle yasak kapsamında bulunuyor. Uzmanlar, araç tekerleklerinin kumda oluşturduğu derin izlerin ve sertleşen zeminin, yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşmasını engelleyerek ölümlerine yol açtığını belirtiyor. Ayrıca yapay ışık kaynakları ve yüksek ses, yavruların yönlerini şaşırıp karaya yönelmesine neden oluyor.

KURALLARA UYMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Çevre Kanunu çerçevesinde biyolojik çeşitliliğe zarar verenlere yönelik 2026 yılı güncel yaptırımları oldukça ağır. Kuralları ihlal eden bireylere 699 bin 245 liraya kadar idari para cezası kesilebiliyor. Bu ihlalin şirketler veya tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilmesi halinde ceza tutarı katlanarak milyonlarca liraya ulaşıyor. Özellikle Alanya ve çevresinden Gazipaşa sahillerini ziyarete giden tatilcilerin de olası mağduriyetler yaşamamak adına bu kurallara harfiyen uyması kamuoyu nezdinde yakından takip ediliyor.

Bölgede görev yapan çevre gönüllüleri ve koruma ekipleri, eylül sonuna kadar 7 gün 24 saat esasıyla nöbet tutmaya devam edecek. Vatandaşlar, üreme alanlarında sessiz olmaya ve akşam saatlerinde kesinlikle ışık kullanmamaya davet ediliyor.