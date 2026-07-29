Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi'nde sabah 08.30 sıralarında kuru otlarla kaplı alanda yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili aktarılan bilgilere göre, ihbarın ardından bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucunda alevler, bölgedeki evlere ve tarımsal üretimin merkezi olan seralara ulaşmadan durduruldu.

BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Yangının çevredeki yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine sıçramadan engellenmesi olası bir mal kaybını önledi. Alevlerin tamamen bastırılmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından yanan alanda detaylı soğutma çalışmaları başlatıldı. Polis ekiplerinin de olay yerinde çevre güvenliğini sağladığı bildirildi.

RÜZGARLI HAVALARDA SERA BÖLGELERİNDE RİSK ARTIYOR MU?

Uzmanlar, özellikle rüzgarlı havalarda kuru otların bulunduğu açık alanlarda yangın yayılım hızının ciddi oranda arttığına dikkat çekiyor. Gazipaşa ve komşu ilçeler gibi örtü altı tarımın yoğun olarak yapıldığı yörelerde, yerleşim yerleri ile seraların iç içe olması bu tür yangınların potansiyel hasar boyutunu büyütüyor. Yetkililer, vatandaşların rüzgarlı günlerde açık alanlarda ateş yakmamaları ve en ufak bir dumanı derhal ihbar etmeleri konusunda düzenli olarak uyarıda bulunuyor.