CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından organize edilen “Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Toplantısı”, parti içindeki birlik mesajlarının önüne geçen bir protokol kriziyle gündeme geldi.

Toplantıya eşiyle birlikte katılan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı’nın, salona giriş yaptığında protokol bölümünde kendisi için ayrılmış bir koltuk bulunmadığını gördüğü öne sürüldü. İddialara göre bir süre ayakta bekleyen Arıcı, duruma tepki gösterdi.

Yaşanan karışıklığın kısa sürede giderilememesi üzerine Başkan Arıcı’nın eşiyle birlikte salondan ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Krizin ardından CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik’in dışarı çıkarak Arıcı’yı toplantıya geri dönmesi için ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Ancak görüşmelerden sonuç alınamadı ve Arıcı etkinlik alanından ayrıldı.

Yaşanan olay, Arıcı’nın son haftalarda kamuoyuna yansıyan siyasi sürecini de yeniden gündeme taşıdı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, kısa süre önce AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialarla konuşulmuş, ancak son anda bu kararından vazgeçerek CHP’de kalacağını açıklamıştı.

O dönemde yaptığı açıklamada, siyasi yol ayrımında zor bir süreç yaşadığını belirten Arıcı, “Baba ocağından ve partisi için emek veren yol arkadaşlarından vazgeçemedim” ifadelerini kullanmıştı.

Aydın’daki toplantıda yaşanan protokol tartışmasının ardından CHP cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.