Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Kahyalar Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ş. idaresindeki 07 BDA 340 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan çıkarak önce kaldırıma savrulan motosiklet, ardından yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Yusuf Ş. olay yerinde ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinin aktardığına göre, Yusuf Ş.'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve kesin nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı.

BÖLGEDE MOTOSİKLET KULLANIMI VE GÜVENLİK

Alanya'nın sınır komşusu Gazipaşa'da meydana gelen bu kaza, bölgedeki motosiklet kullanım yoğunluğunu ve sürüş güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. Akdeniz sahil şeridinde özellikle akşam saatlerinde görüş mesafesinin düşmesiyle artan benzer kazalar, kask başta olmak üzere koruyucu ekipman kullanımının ve hız limitlerine uyulmasının hayati önem taşıdığını gösteriyor.