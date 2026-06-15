Gazipaşa’da gece saatlerinde yaşanan trafik kazası can aldı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nden geçen D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa’dan Alanya yönüne seyir halinde olan Bayram Tuncer yönetimindeki 07 BST 837 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet yol üzerinde kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bayram Tuncer ile motosiklette yolcu olarak bulunan Nihat A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Bayram Tuncer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Nihat A. ise Gazipaşa Devlet Hastanesi’ndeki ilk tedavisinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

MOTOSİKLET 65 METRE SÜRÜKLENDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede motosikletin yaklaşık 65 metre sürüklendiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla Bayram Tuncer’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.