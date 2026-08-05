Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 yılı Temmuz dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye çıkarılan en düşük emekli aylıklarından kaynaklanan farkların ödenme tarihini netleştirdi. Kurumdan yapılan resmi açıklamaya göre, hak sahiplerinin beklediği maaş farkları 7 Ağustos 2026

Cuma günü itibarıyla doğrudan banka hesaplarına aktarılacak.

5.1 MİLYON EMEKLİ YARARLANACAK

Mevcut durumda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşını alan vatandaşların hesaplarına 3 bin 552 liralık ek ödeme yansıtılacak. Düzenlemeden, kök maaşı 16 bin 920 liranın altında kalan yaklaşık 5.1 milyon kişi faydalanırken, bu artışın merkezi bütçeye toplam maliyeti 79.3 milyar TL olarak hesaplandı. Emekliler, tahsis edilen bu fark tutarlarını maaşlarını çektikleri mevcut banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden herhangi bir ek başvuruya gerek kalmadan alabilecek.

FARK ÖDEMELERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin zamlı aylıkları kendi normal ödeme takvimleri içerisinde yatırılmaya başlanmıştı. 4C Emekli Sandığı mensubu olan malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların temmuz ayı zam farkları ise 24 Temmuz itibarıyla hesaplara geçmişti. Cuma günü yapılacak olan son ödeme turuyla birlikte, en düşük emekli aylığı alan grubun temmuz dönemi fark ödemeleri de eksiksiz olarak tamamlanmış olacak.