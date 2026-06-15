İlk hafta sonunda ABD'nin Paraguay'ı 4-1 mağlup etmesiyle D Grubu'nda ABD ve Avustralya 3'er puana ulaştı. Türkiye ve Paraguay ise puansız kaldı.

PARAGUAY MAÇI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Milliler için Paraguay karşılaşması grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'nin ikinci maçını da kaybetmesi halinde gruptan çıkma ihtimali ciddi şekilde zora girecek. Aynı gün oynanacak ABD-Avustralya karşılaşmasından çıkacak sonuç da ay-yıldızlı ekibin kaderini doğrudan etkileyecek.

PUAN TABLOSU TÜRKİYE'Yİ ZORLUYOR

D Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan tablo, Türkiye'nin hata payını azalttı. Avustralya karşısında alınan yenilgi nedeniyle averaj dezavantajı yaşayan Milliler, Paraguay önünde puan kaybı yaşaması halinde son grup maçına büyük baskı altında çıkabilir.

SON MAÇ ABD İLE

Türkiye, grup aşamasındaki son karşılaşmasını ABD'ye karşı oynayacak. Ancak teknik heyetin ve futbol kamuoyunun odağında şimdiden Paraguay mücadelesi bulunuyor. Alınacak olumlu bir sonuç, son maç öncesinde umutları canlı tutacak.

UMUTLAR DEVAM EDİYOR

Her şeye rağmen A Milli Takım'ın turnuvadaki şansı sürüyor. 2026 Dünya Kupası'nın yeni formatında grup üçüncülerinin de üst tura çıkabilme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle Paraguay karşısında alınacak puan veya puanlar, Türkiye'nin turnuvadaki geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Kaynak: TFF, FIFA Dünya Kupası D Grubu puan durumu ve maç sonuçları.