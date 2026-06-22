GAZİPAŞA'DA yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte sezonun ilk incirleri dalından toplanmaya başlandı. Göçük Mahallesi Alaca Mevkii’nde uzun yıllardır üretim yapan Ayhan Yılmaz, bu yılın ilk hasadını gerçekleştirirken, kaliteli ve aroması yüksek ürünlerin kilogram fiyatı 500 TL’ye kadar ulaştı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta olgunlaşan incirler tek tek kontrol edilerek özenle toplandı. Özellikle iri yapılı, kabuk kalitesi yüksek ve aroması yoğun ürünler ayrı sınıflandırılarak satışa hazırlanıyor. Erken sezon olması ve üretimin henüz sınırlı miktarda gerçekleşmesi nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiği belirtildi.

KALİTE VE AROMA ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Bu yılki ürünlerden oldukça memnun olduğunu belirten üretici Ayhan Yılmaz, iklim şartlarının incirin gelişimine olumlu katkı sağladığını söyledi. Sezonun verimli başladığını ifade eden Yılmaz, hem kalite hem de lezzet açısından beklentilerin üzerinde bir ürün elde ettiklerini dile getirdi.

Bölgedeki incirlerin doğal yöntemlerle yetiştirildiğini belirten üreticiler, Gazipaşa'nın verimli toprakları ve uygun iklim koşullarının ürün kalitesini artırdığını ifade ediyor.

İNCİR REÇELİNE YOĞUN TALEP

Ayhan Yılmaz yalnızca taze incir üretimiyle değil, katma değerli ürünleriyle de dikkat çekiyor. Doğal yöntemlerle hazırlanan incir reçellerinin özellikle son yıllarda yoğun talep gördüğünü belirten Yılmaz, yerel tüketicilerin yanı sıra farklı şehirlerden de sipariş aldıklarını söyledi.

Geleneksel yöntemlerle üretilen reçellerin herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan hazırlandığını belirten Yılmaz, ürünlerin doğal yapısını korumaya özen gösterdiklerini ifade etti.

ÜRETİCİLER NİTELİKLİ TARIMA YÖNELİYOR

Bölgede son yıllarda incir üretimine olan ilginin arttığına dikkat çeken üreticiler, özellikle yüksek katma değer sağlayan özel ürünlerin çiftçileri daha nitelikli tarım uygulamalarına yönlendirdiğini belirtiyor. Erken hasat edilen kaliteli ürünlerin yüksek fiyatlardan alıcı bulması da üreticilerin motivasyonunu artırıyor.

Göçük Mahallesi Alaca Mevkii’nde başlayan sezonun ilerleyen haftalarda daha yoğun bir hasat dönemine girmesi beklenirken, üreticiler bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor. İlk hasatla birlikte tezgâhlarda yerini almaya başlayan Gazipaşa inciri, hem lezzeti hem de yüksek piyasa değeriyle dikkat çekmeye devam ediyor.