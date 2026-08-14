Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026 tarihinde ülke genelinde başlatılan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin ilk verileri belli oldu. Bakanlığın 1 Temmuz ile 11 Ağustos 2026 tarihlerini kapsayan 45 günlük raporuna göre, Antalya 20 milyon 47 bin ambalaj teslimiyle Türkiye genelinde birinci sıraya yerleşti. Antalya bu rakamla İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir gibi büyükşehirleri geride bıraktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı verilere göre, proje kapsamında ülke genelinde toplam 100 milyon 182 bin 985 içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı. Toplanan atıkların 66 milyon 146 bin 145'ini PET şişeler oluştururken, 17 milyon 43 bin 567'sini alüminyum kutular, 16 milyon 993 bin 273'ünü ise cam şişeler oluşturdu. Vatandaşlara iade ettikleri her ambalaj için 1 TL ödeme yapılıyor.

ALANYA VE ÇEVRESİNDE İADE NOKTALARI

Antalya'nın geri dönüşümde zirvede yer almasında, ilçe genelindeki yaygın iade ağının etkisi büyük oldu. DOA iade makineleri Alanya, Manavgat, Serik, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Kemer başta olmak üzere geniş bir alanda hizmet veriyor. Ayrıca Kaş, Kumluca, Demre ve Elmalı'da da vatandaşlar sisteme erişebiliyor. Özellikle Alanya Kestel, Manavgat ve Serik'te kurulan toplu iade merkezleri, yüksek miktarda ambalaj biriktiren site yönetimleri ve işletmeler için önemli bir alternatif sunuyor.

REKORUN ARKASINDAKİ ETKENLER NELER?

Antalya'da hava sıcaklıklarının ortalama 45 derece seviyelerinde seyretmesi, su ve soğuk içecek tüketimini doğrudan artırarak bu rekorun kırılmasında belirleyici bir faktör oldu. Turizm sezonunun yoğunluğuyla birleşen tüketim artışı, geri dönüşüm rakamlarına yansıdı. Sisteme dahil olmak isteyen kullanıcıların, ambalajları ezmeden, barkodu okunabilir ve depozito logolu şekilde makinelere teslim etmesi gerekiyor. Vatandaşlar mobil uygulama üzerinden kendilerine en yakın aktif makineleri ve güncel bakiyelerini takip edebiliyor.

Öte yandan, Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, sisteme gösterilen yoğun ilgi bazı aksaklıkları da beraberinde getirdi. Bölgedeki bazı DOA makinelerinin uzun süre arızalı kalması ve hizmet verememesi kullanıcıların tepkisini çekerken, vatandaşlar makine bakımlarının düzenli yapılmasını ve iade noktalarının artırılmasını talep ediyor.