AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Mahmutlar Mahallesi’nde teşkilat çalışmalarını daha da güçlendirmek amacıyla görev değişikliğine gitti. Uzun süredir AK Parti Mahmutlar Mahalle Başkanlığı görevini yürüten Vedat Kısa’nın yerine Hüseyin Sandal atandı.

Görev değişikliğiyle birlikte Mahmutlar’da yeni bir dönemin başladığını belirten AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, teşkilat çalışmalarının aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Tavlı, bugüne kadar mahalle başkanlığı görevini yürüten Vedat Kısa’ya emekleri ve katkıları için teşekkür ederken, görevi devralan Hüseyin Sandal’a da başarı temennisinde bulundu.

TAVLI’DAN TEŞEKKÜR VE BAŞARI MESAJI

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı yaptığı açıklamada, “Mahmutlar Mahalle Başkanlığı görevine Hüseyin Sandal atanmıştır. Başkanımıza çalışmalarında başarılar dileriz. Görevi devreden Vedat Kısa başkanımıza bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Tavlı, AK Parti teşkilatlarının mahallelerden başlayarak güçlü bir teşkilat yapısıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlarla kurulan iletişimin ve saha çalışmalarının önemine dikkat çekti.

MAHMUTLAR’DA YENİ DÖNEM

Alanya’nın en büyük mahallelerinden biri olan Mahmutlar’da göreve başlayan Hüseyin Sandal’ın, teşkilat çalışmalarını daha da ileriye taşımak için yoğun bir çalışma programı yürüteceği öğrenildi. Mahalle sakinleriyle yakın temas halinde olunması, parti faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların taleplerinin ilgili mercilere ulaştırılması noktasında aktif çalışmalar yapılması bekleniyor.

Görev değişiminin ardından teşkilat üyeleri ve partililer de yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. AK Parti Mahmutlar Teşkilatı’nın önümüzdeki süreçte mahalledeki çalışmalarını artırarak sürdürmesi ve vatandaşlarla olan bağını daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

Parti yetkilileri, teşkilatların birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam edeceğini vurgularken, Mahmutlar’da başlayan yeni dönemin parti faaliyetlerine olumlu katkılar sağlamasının beklendiğini ifade etti.