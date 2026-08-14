Akdeniz havzasında deniz suyu sıcaklıklarında gözlemlenen anormal artış, Antalya Körfezi'nde kritik seviyelere ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün paylaştığı verilere göre, Antalya Körfezi Şamandıra istasyonunda deniz suyu sıcaklığı 33 derece olarak ölçüldü. Isınmaya bağlı olarak deniz suyundaki çözünmüş oksijen konsantrasyonunun 4,3 mg/L seviyesine kadar gerilediği bildirildi.

Deniz yüzeyindeki aşırı ısınma, su kütlesi içinde tabakalaşmaya yol açarak dikey karışımı önemli ölçüde engelliyor. Prof. Dr. Öztürk, bu durumun denizi daha durgun hale getirdiğini ve biyokimyasal reaksiyonları hızlandırdığını aktardı. Isı emme kapasitesi azalan denizlerde ekosistem dengesinin zorlandığı ifade ediliyor.

EKOLOJİK DENGE VE KARBON DÖNGÜSÜ TEHLİKEDE

Sıcaklık artışının yalnızca fiziksel değil, biyolojik süreçleri de doğrudan etkilediği belirtiliyor. Açıklanan verilere göre, denizlerdeki oksijensizlik riski, Akdeniz'in karbondioksit yutak alanı olma özelliğini kaybetmesine yol açabilir. Bu sürecin devam etmesi halinde, bölgedeki denizlerin karbon salım alanına dönüşme ihtimali bulunuyor.

Benzer tablonun Mersin kıyılarında da yaşandığı duyuruldu. Silifke ilçesinde deniz suyu sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı, çözünmüş oksijen seviyesinin ise 4,3 ila 5,2 mg/L arasında seyrettiği kaydedildi.

SONBAHARDA HANGİ HAVA OLAYLARI BEKLENİYOR?

Akdeniz'in aşırı ısınması, atmosferik koşullar üzerinde de belirleyici bir rol oynuyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle buharlaşan büyük miktardaki su, yer seviyesine yakın hava katmanlarına yoğun bir termal enerji yüklüyor. Biriken bu enerjinin, sonbahar aylarında kuzeyden gelecek ilk soğuk hava dalgasıyla çarpışması neticesinde şiddetli yağış ve fırtınaların oluşabileceği uyarısı yapıldı.

Antalya Körfezi'nin doğu ucunda yer alan Alanya kıyılarında da benzer ekolojik ve meteorolojik yansımaların görülmesi muhtemel değerlendiriliyor. Hem balıkçılık faaliyetleri hem de deniz ekosisteminin sağlığı açısından, bölgedeki su sıcaklığı ve oksijen verilerinin yakından takip edildiği biliniyor.