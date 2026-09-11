IĞDIR’ın Aralık ilçesinde devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı askerler hastaneye kaldırıldı.
DEVRİYE GÖREVİ SIRASINDA KAZA
Kaza, saat 15.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içerisinde bulunduğu askeri araç, devriye görevinin sürdüğü sırada henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Askeri aracın devrilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan askerlere müdahalede bulundu.
1 ASKER ŞEHİT OLDU
Kazada askeri personelden 1’i şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerlere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı 2 asker, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan askerler tedavi altına alındı.
Kazanın meydana geldiği bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, askeri aracın devrilmesine neden olan koşullara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.