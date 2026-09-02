Gazipaşa ilçesindeki bir ormanlık alanda yasa dışı kenevir yetiştirildiği bilgisini değerlendiren jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, şüpheli şahıs bitkileri sulamak amacıyla su bidonlarıyla bölgeye geldiği esnada suçüstü yakalandı.
ELE GEÇİRİLEN MADDELER NELER?
Gözaltına alınan şahsın ikametinde ve tespit edilen ormanlık alanda detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda 1.150 gram kubar esrar ile 146 kök kenevir bitkisine el konuldu.
BÖLGEDE DENETİMLER NASIL İLERLİYOR?
Kırsal bölgelerde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü güvenlik faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.