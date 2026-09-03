Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi sınırları içindeki D-400 kara yolunda saat 11.30 sıralarında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Antalya'dan Mersin istikametine seyreden M.T. (30) yönetimindeki 06 CCJ 529 plakalı araç, karşı yönden gelen B.K. (30) idaresindeki 33 ET 066 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Z.T. (27) ve Ş.S.K. (29) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının ardından bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Emniyet birimleri, kazayla ilgili resmi inceleme başlatıldığını bildirdi.

ANTALYA-MERSİN GÜZERGÂHINDA KRİTİK GEÇİŞ

Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, kazanın yaşandığı D-400 kara yolunun Zeytinada mevkisi, Antalya ile Mersin arasındaki şehirler arası ulaşımı sağlayan temel hat konumunda bulunuyor. Şerit ihlallerinin risk yarattığı bu tür ana arterlerde meydana gelen kazalar, bölgeler arası ulaşım güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.