Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı 14 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantıda, uluslararası projeler ve kent diplomasisi faaliyetleri kapsamındaki yurt dışı görevlendirmeleri ele alınacak.

Belediyeden paylaşılan gündem bilgilerine göre, 69'uncu ve 72'nci maddelerde Başkan Vekili ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Büşra Özdemir'in iki farklı uluslararası programa katılımı oylanacak. Özdemir ile beraberindeki bürokratların, 17-20

Eylül 2026 tarihleri arasında KKTC'nin Mehmetçik-Büyükkonuk kentindeki 'Cittaslow İş Birliği Geliştirme Toplantısı'na katılması planlanıyor. Ardından heyetin, 5-10

Ekim 2026 tarihlerinde Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenecek Metropolis International Training Institute (MITI) ağı çalışmalarında Antalya'yı temsil etmeleri teklif ediliyor.

AVRUPA VE AKDENİZ İÇİN YENİ PROJELER

Meclis gündeminde belediyenin ortağı olduğu diğer uluslararası projeler kapsamındaki personel görevlendirmeleri de yer alıyor. GOV4GREENMED projesi için 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Tunus'ta, AQUAlive projesi kapsamında ise 6-10

Ekim'de Polonya'nın Krakow kentinde belediye personeli mesai yapacak. Ayrıca gündemin 71'inci maddesiyle, ön başvurusu kabul edilen 'Antalya Green Transition Pellet Center' projesinin hibe süreçlerini yürütmek üzere Büşra Özdemir'e yetki verilmesi talep ediliyor.

ANTALYA'NIN KENT DİPLOMASİSİ STRATEJİSİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde uluslararası ağlara katılımı artırarak kentin küresel çaptaki temsiline ağırlık veriyor. Özellikle Cittaslow ağı ve yeşil dönüşüm odaklı projeler, yerel yönetimin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında stratejik bir işlev görüyor. Planlanan yurt dışı temaslarının, kentin kurumsal kapasitesini artırmanın yanı sıra uluslararası fonlara erişim imkanlarını da genişletmesi öngörülüyor.