Kayseri'de 1953 yılında kurulan Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ., artan maliyetler ve küresel talep daralması nedeniyle üretim faaliyetlerine son veriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, üretim süreci 11 Eylül 2026'da askıya alınacak ve tüm tesisler 12 Ekim 2026 tarihinde tamamen kapatılacak. Alınan bu karar, Türkiye'nin tekstil ihracatındaki daralma eğiliminin somut bir yansıması olarak kayıtlara geçti.

1986 yılından bu yana uluslararası pazara denim kumaş sağlayan firma, 300'ün üzerinde markanın tedarik zincirinde yer alıyordu. Şirketin müşterileri arasında Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Super Rifle ve Miss Sixty gibi küresel ölçekte tanınan hazır giyim üreticileri bulunuyordu. Kapanış sürecinde mevcut ticari yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirileceği duyuruldu.

KAPANMA KARARININ GEREKÇESİ

İşletme yönetiminden yapılan değerlendirmede, mevcut ekonomik modelin sürdürülebilir olmadığı vurgulandı. Küresel piyasalardaki zayıf talep, finansman maliyetlerindeki hızlı artış ve tedarik zincirindeki dalgalanmaların bu kararda belirleyici olduğu aktarıldı. Maliyetleri düşürmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla yürütülen çalışmaların, mevcut piyasa koşullarında yetersiz kaldığı ifade edildi.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE NELER OLUYOR?

Orta Anadolu'nun pazardan çekilmesi, Türkiye genelinde hazır giyim ve tekstil sektöründe yaşanan yapısal daralmayı yeniden öne çıkardı. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Toygar Narbay'ın paylaştığı verilere göre, 2022 ile 2026

Haziran dönemi arasında sektörde 10 bin 497 işletme kapandı ve 364 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. Bu süreçte sektörün toplam cirosundaki kayıp yüzde 21 seviyesinde kalırken, istihdamdaki erimenin yüzde 32'ye ulaşması dikkat çekti.

Sektör temsilcileri, Türk ihracatçısının artan maliyetler nedeniyle küresel rekabette dezavantajlı konuma düştüğünü belirtiyor. Narbay, ihracatçıların uluslararası yarışa 10 puan geriden başladığını belirterek, üretim ve marka politikalarını birleştirecek yeni bir sanayi stratejisine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.