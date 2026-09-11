Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, saha çalışmaları ve muhtar talepleri doğrultusunda tespit edilen ihtiyaç sahiplerine barınma desteği sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükpınar Mahallesi Çelikler mevkiinde yaşayan ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gereken bir vatandaş için hazırlanan konteyner evin kurulumu tamamlandı.

Güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla bölgeye nakledilen evin teslimatı, belediye yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Teslimat sırasında Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Meclis Üyeleri Halime Ceylan ile Ufuk Aras Solmaz ve Büyükpınar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Arıkan yer aldı.

SOSYAL DESTEKLER NASIL BELİRLENİYOR?

Alanya Belediyesi'nin sosyal yardım programları, doğrudan saha ekiplerinin incelemeleri ve mahalle muhtarlarının bildirimleri koordinasyonunda yürütülüyor. Hayırseverlerin de katkı sunduğu bu sistemle, dezavantajlı grupların barınma ve temel ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanarak yerinde çözüm üretiliyor.

YETKİLİLERDEN DEVAMLILIK VURGUSU

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Halime Ceylan, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik öncülüğünde desteklerin süreceğini bildirdi. Ceylan, Songül isimli vatandaşı ev sahibi yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, sürece katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Büyükpınar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Arıkan ise evin teslim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arıkan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeline, belediye yönetimine ve destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek bu tür hizmetlerin devam etmesini temenni ettiğini aktardı.