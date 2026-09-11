Antalya'da falezlere yakın deniz yüzeyinde aniden beliren sarımsı ve bulanık tabaka, çevre kirliliği endişesi yarattı. Görüntülerin ardından bölgede inceleme başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT

Genel Müdürlüğü ekipleri, renk değişiminin nedenini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, denizdeki bulanıklığın atıksu veya kanalizasyon sızıntısıyla bir ilgisi bulunmuyor. ASAT yetkilileri, bölgedeki 450 milimetre çapındaki ana içme suyu hattında meydana gelen bir arızanın bu duruma yol açtığını bildirdi. Arıza sonucu yüzeye çıkan temiz suyun, yol üzerindeki toprak ve ince yüzey malzemelerini sürükleyerek yağmur suyu drenaj kanalları üzerinden denize ulaştığı tespit edildi.

ATIKSU SİSTEMLERİNDE SORUN VAR MI?

Bölgede yer alan atıksu terfi istasyonlarının olağan seyrinde çalıştığını aktaran kurum yetkilileri, denize yönelik herhangi bir kanalizasyon deşarjının söz konusu olmadığını vurguladı. Ekiplerin 450 milimetrelik içme suyu hattındaki arızaya müdahale ettiği ve onarım çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

ALTYAPI ARIZALARI DENİZİ NASIL ETKİLİYOR?

Şehir içi altyapı sistemlerinde yaşanan büyük çaplı su patlakları, yüzeydeki serbest toprağı hızla yağmur suyu kanallarına taşıyabiliyor. Bu durum, özellikle falezler gibi denize doğrudan deşarj noktalarının bulunduğu kıyı bölgelerinde, geçici ancak dikkat çekici renk değişimlerine neden olarak zaman zaman kirlilik şüphesi uyandırabiliyor.