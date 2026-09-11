Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalin açılış programı netleşti. Etkinlik, 12-26

Eylül tarihleri arasında Antalya'nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek. Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, organizasyonun ilk gününde Antalya Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB) tarafından 'Attila' operası sahnelenecek.

Dünyaca ünlü besteci Giuseppe Verdi'nin imzasını taşıyan eser, Hun hükümdarı Attila'nın Roma İmparatorluğu ile yaşadığı tarihi çatışmaları merkeze alıyor. Rejisörlüğünü Yiğit Günsoy'un üstlendiği gösteri, 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00'de izleyiciyle buluşacak. Kalabalık solist kadrosuyla dikkat çeken eserde, Antalya DOB Orkestrasını şef Lorenzo Castriota, koroyu ise Mahir Seyrek yönetecek.

FESTİVAL PROGRAMINDA NELER VAR?

Açılışın ardından organizasyon, uluslararası çapta bilinen farklı eserlerle devam edecek. Sanatseverler 15 Eylül Salı akşamı 'Anna Karenina', 19 ve 21 Eylül tarihlerinde ise 'Carmina Burana' bale gösterilerini izleme fırsatı bulacak. Etkinliğin kapanışı, 25 ve 26 Eylül akşamları Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nun sahneleyeceği 'Spartacus' eseriyle gerçekleştirilecek.

BÖLGE TURİZMİNE KÜLTÜREL KATKI

Antalya merkezli düzenlenen bu tür uluslararası sanat etkinlikleri, Alanya ve çevre ilçelerdeki kültür turizmine önemli bir alternatif oluşturuyor. Özellikle eylül ayında bölgede bulunan turistler ve yerleşik yabancılar için kültürel bir çekim merkezi yaratan festivalin, bölgenin sanatsal hareketliliğine olumlu yansıması bekleniyor.