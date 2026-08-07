Antalya Büyükşehir Belediyesi, 29 Temmuz gecesi Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde etkili olan yangınların ardından bölgedeki tarım üreticilerinin yaralarını sarmak için harekete geçti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevlerin seralara verdiği zararın ardından, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri bölgede hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak üreticilere destek sağladığını duyurdu.

Yapılan resmi açıklamalara göre, yangından doğrudan etkilenen Alanyalı 6 çiftçiye yaklaşık 15 bin metrekare, Gazipaşalı 8 çiftçiye ise 9 bin 100 metrekare plastik sera naylonu desteği verildi. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan örtü altı tarımın kesintiye uğramaması adına, üreticilere toplamda 24 bin 100 metrekarelik malzeme ulaştırıldığı aktarıldı.

BÖLGEDEKİ HASAR TESPİTİ NASIL YAPILDI?

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, 29 Temmuz gecesi Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi'nde başlayan yangının ardından hemen sahaya indiklerini belirtti. Bilici, hasar gören seralarda yapılan detaylı incelemelerin ardından beş gün gibi kısa bir sürede sera naylonlarını teslim ettiklerini ve çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

ÜRETİCİLER İÇİN BU DESTEK NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya ve Gazipaşa hattı, özellikle muz ve tropikal meyve başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nin örtü altı tarım merkezleri arasında yer alıyor. Yangın gibi doğal afetler sonrası seraların hızla onarılması, hem yerel ekonominin can damarı olan tarımsal üretimin durmamasını sağlıyor hem de yaklaşan yeni sezon öncesi çiftçinin mali yükünü hafifletiyor.

Yangını en az zararla atlattıklarını belirten bölge çiftçilerinden Mehmet Yılmaz, itfaiyenin zamanında müdahalesi ve ardından gelen malzeme yardımı sayesinde üretimlerine devam edebileceklerini vurguladı. Yeşilöz Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldız da tarım arazileri ve ormanlık alanlarda yaşanan tahribatın ardından belediye ekiplerinin aynı gün hasar tespiti yapmasının, zorlu süreçte bölge halkına büyük moral olduğunu dile getirdi.