Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilatını sarsan bina tahliye krizi yargıya taşındı. Eski İlçe Başkanı Fahri Oğuz'un partisinden istifa edip yeni bir siyasi oluşuma geçmesinin ardından, mevcut ilçe binasını ve partiye ait demirbaşları iade etmemesi üzerine CHP Genel Merkezi devreye girdi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı ve Parti Avukatı Aydan Eliz Kızılkaya, kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, ilçe binasına ait kira sözleşmesinin doğrudan parti tüzel kişiliğini bağladığı ve kullanım amacının sözleşmede "Cumhuriyet Halk Partisi Bürosu" olarak net bir şekilde belirtildiği vurgulandı.

TAHLİYE PROTOKOLÜ GENEL MERKEZDEN HABERSİZ YAPILDI

Kızılkaya'nın aktardığına göre, eski yönetim tarafından hazırlanan tahliye protokolü ve alınan yönetim kurulu kararı, CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştirildi. Avukat Kızılkaya, il ve ilçe örgütlerinin bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olmadığını, dolayısıyla parti malvarlığı üzerinde sınırsız tasarruf yetkilerinin bulunmadığını hatırlattı.

PARTİ DEMİRBAŞLARI VE ARAÇ İADE EDİLMEDİ

Yaşanan sürecin basit bir mekan boşaltma işleminden ibaret olmadığına dikkat çekildi. Parti tabelasının indirilmesi, anahtarların teslim edilmemesi, partiye kayıtlı resmi aracın, karar defterinin ve kurumsal malzemelerin alıkonulması uyuşmazlığın boyutunu gözler önüne serdi. Eski başkanın kurduğu Yeni Parti'nin, doğrudan eski CHP binasında faaliyet göstermeye başlaması da tartışmaların odak noktası oldu.

SİYASİ PARTİLER KANUNU NE DİYOR?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında, ilçe teşkilatlarının kiraladığı gayrimenkuller ve edindiği demirbaşlar doğrudan genel merkezin tüzel kişiliğine aittir. Bu nedenle, görevden ayrılan veya istifa eden yöneticilerin söz konusu mülkler veya araçlar üzerinde mülkiyet ya da devir hakkı iddia etmesi hukuken geçerli kabul edilmiyor. Yargıya yansıyan bu durumun, benzer teşkilat uyuşmazlıkları için de emsal teşkil etmesi bekleniyor.

ESKİ BAŞKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Hak ihlallerine karşı gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatıldığını duyuran CHP yönetimi, yargı kararlarının herkes için bağlayıcı olacağının altını çizdi. Öte yandan, sürecin ilk adımı olarak CHP Gazipaşa eski İlçe Başkanı Bülent Kocabaş, eski başkan Fahri Oğuz hakkında Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bölge siyasetini hareketlendiren davanın sonucu yakından takip ediliyor.