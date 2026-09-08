FENERBAHÇE camiası, kulüp tarihinin önemli basketbolcularından Ferhan Baras’ın vefatıyla yasa boğuldu. 1963-1978 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen, uzun yıllar kaptanlık yapan Baras’ın hayatını kaybettiğini Fenerbahçe Kulübü duyurdu.

FENERBAHÇE’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sarı-lacivertli kulüp, Ferhan Baras’ın vefatının ardından yayımladığı mesajda efsane basketbolcunun Fenerbahçe kariyerindeki başarılara dikkat çekti.

Kulübün açıklamasında, “1963-1978 yılları arasında formamızı giyen; bu süre zarfında üç Türkiye şampiyonluğu, üç İstanbul Şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazanan efsane oyuncu ve kaptanlarımızdan Ferhan Baras’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Baras’a rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı diledi. Açıklama, “Seni unutmayacağız Ferhan Baras” sözleriyle tamamlandı.

15 YIL FENERBAHÇE FORMASINI GİYDİ

Ferhan Baras, 1963 yılında başlayan Fenerbahçe kariyerini 1978 yılına kadar sürdürdü. Sarı-lacivertli takımda 15 yıl boyunca forma giyen Baras, oyunculuğunun yanı sıra kaptanlık görevi de üstlendi.

Baras, Fenerbahçe formasıyla 3 Türkiye şampiyonluğu, 3 İstanbul Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazanarak kulübün basketbol tarihine adını yazdırdı.

10 EYLÜL’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ferhan Baras için cenaze töreni 10 Eylül Perşembe günü düzenlenecek. Baras’ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ferhan Baras’ın vefatı, Fenerbahçe camiasının yanı sıra Türk basketbolunda da büyük üzüntüyle karşılandı.