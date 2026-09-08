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Kurtarılan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Gerence Koyu’na götürüldü. Burada güvenli şekilde karaya çıkarılan 2 kişinin kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı.

Ekipler tarafından Sahil Güvenlik botuna alınan 2 kişi, denizden güvenli şekilde çıkarıldı.

İhbarın ardından bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen 2 kişinin bulunması için kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişiye ulaşıldı.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Datça ilçesi Palamutbükü Koyu açıklarında meydana geldi. Kürek sörfü yapmak için denize açılan 2 kişinin sürüklendiği ve kendi imkanlarıyla kıyıya dönemeyerek yardım istediği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

MUĞLA’nın Datça ilçesinde kürek sörfü yapmak amacıyla denize açılan 2 kişi, bir süre sonra sürüklenmeye başlayınca yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

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