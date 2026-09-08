İngiltere hava trafik hizmetlerini yürüten NATS'ın uçuş işlem sisteminde meydana gelen teknik bir arıza, havacılık operasyonlarında büyük çaplı kesintiye yol açtı. Türkiye saatiyle 14.48'de başlayan sistem hatası nedeniyle ülke genelinde 625 sefer iptal edilirken, çok sayıda uçuşta gecikme yaşandı.

NATS tarafından yapılan duyuruya göre, hava sahası açık kalmaya devam etse de sistemin normale dönmesinin zaman alacağı bildirildi. Londra'daki Heathrow, Gatwick ve Stansted ile Manchester, Edinburgh ve Birmingham havalimanlarında kalkışlar bir süre durduruldu. Kapasite daralması sebebiyle havadaki uçaklar Amsterdam, Paris, Brüksel, Frankfurt ve Dublin gibi merkezlere yönlendirildi. Avrupa hava sahası koordinatörü Eurocontrol, kriz sırasında Heathrow'u belirli bir süre inişe kapalı tuttu.

TÜRKİYE UÇUŞLARI NASIL ETKİLENDİ?

İngiltere'deki kriz, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yapılan seferlere de yansıdı. Türk Hava Yolları'nın (THY) TK1931 sefer sayılı Londra uçağı havada rotasını değiştirerek Brüksel'e inmek zorunda kaldı. İstanbul'dan kalkan bir British Airways uçağı Luton'a, Pegasus'un Stansted'e gitmesi planlanan uçağı ise Manchester'a yönlendirildi.

SÜREÇ YOLCULARI NASIL ETKİLEYECEK?

Sistemdeki yığılma ve uçakların planlanan rotalarından farklı havalimanlarında kalması sebebiyle, iptal ve gecikmelerin zincirleme etkilerinin bir süre daha operasyonlara yansıması bekleniyor. İngiltere yönüne seyahat edecek yolcuların, havalimanına gitmeden önce hava yolu şirketlerinin resmi kanallarından uçuşlarının güncel durumunu teyit etmeleri tavsiye ediliyor.