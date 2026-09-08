Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ortaklığında başlatılan 'Yeni Hayat Konferansları' devam ediyor. Proje kapsamında cezaevindeki hükümlülerin tarımsal üretim becerileri kazanması amaçlanıyor.

Kurumun yaptığı duyuruya göre, eğitimlerin bu ayki ana teması tarımsal üretimde büyük paya sahip olan domates yetiştiriciliği olarak belirlendi. 19 Eylül'de düzenlenecek konferansta, Dr. Halim Can Kayıkçı tarafından katılımcılara teknik yetiştiricilik bilgileri aktarılacak.

EĞİTİMLERİN HEDEFİ NEDİR?

Topluma kazandırma odaklı yürütülen bu tür tarımsal rehabilitasyon projeleri, cezai infazını tamamlayan bireylerin tahliye sonrasında tarım sektöründe istihdam edilmelerini kolaylaştırıyor. Kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim serisinin, ilerleyen aylarda farklı tarımsal üretim modellerini de kapsayacak şekilde süreceği bildirildi.