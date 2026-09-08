Antalya Muratpaşa'da bulunan Aydın Kanza Sanat Galerisi, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini buluşturan 'Eski Türk Gelenekleri ve Görenekleri' sergisine ev sahipliği yapıyor. Açılış töreni, yerel yöneticiler ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurdele kesiminin ardından Uluslararası Şehirler Derneği Başkanı Bülent Yüksel bir açıklama yaptı. Yüksel'in aktardığına göre, dernek Türkiye'deki 10 il ve ilçenin yanı sıra Almanya'dan Kazakistan'a kadar 10 farklı ülkede faaliyet göstererek şehirlerin sosyokültürel gelişimini destekliyor. Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Canan Keleş ise ilçede yaşayan yerleşik yabancılara dikkat çekti. Keleş, farklı ülkelerden gelen komşularının şehirde mutlu yaşaması için çalıştıklarını belirterek katkı sunan tüm sanatçılara teşekkür etti.

SERGİDE NELER YER ALIYOR?

Müzisyen Ferhat Altınöz'ün dinletisiyle kapılarını açan etkinlikte, aralarında Emel Öner, Alsu Gubaeva, Sami Çakan, Serpil Karlı ve Gül Yengi'nin de bulunduğu çok sayıda sanatçının eserleri sergileniyor. Çalışmalar, eski Türk kültürünün çeşitli sanat dallarıyla yeniden yorumlanmış hallerini izleyiciye sunuyor.

KÜLTÜREL MİRAS NASIL KORUNUYOR?

Etkinliğin en dikkat çeken parçalarından birini, Antalya Devlet Opera ve Balesi solisti mezzo-soprano Medine Toganova'nın sergilediği tarihi halı oluşturdu. Toganova'nın anneannesi tarafından yıllar önce Rusya'da dokunan el emeği eser, dönemin özgün renk ve desenlerini günümüze taşıyor. Sanatçının bu aile yadigârını özenle koruyup uluslararası bir platformda tanıtması, somut olmayan kültürel mirasın sanatçılar aracılığıyla nasıl yaşatıldığını ve kuşaktan kuşağa aktarıldığını gösteren somut bir örnek oluşturuyor.