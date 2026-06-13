Gaziantep'in Nurdağı ilçesi yakınlarında gece yarısı 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sakçagöz segmenti üzerinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, olayın ardından uzmanlardan bölgedeki sismik hareketliliğe dair değerlendirmeler geldi.

Posta.com.tr'nin aktardığına göre, Deprem ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, sarsıntının 6 Şubat 2023

Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir artçı şoku olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Özmen, bölgede son üç yıldır benzer büyüklüklerde çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildiğini hatırlattı.

YENİ BİR DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Kamuoyunda oluşan endişelere yanıt veren Doç. Dr. Özmen, tek bir sarsıntıya bakarak daha büyük bir depremin geleceği yönünde yorum yapmanın bilimsel açıdan mümkün olmadığını aktardı. Meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki sarsıntının, fay hattında biriken gerilimin bir kısmının boşalmasını sağladığı ifade edildi.

ARTÇI SARSINTILAR NEDEN DEVAM EDİYOR?

Uzman değerlendirmelerine göre, 6 Şubat gibi yıkıcı ve geniş çaplı depremlerin ardından yer kabuğunun yeniden dengeye oturma süreci yıllarca devam edebiliyor. Bu uyum süreci boyunca fay hatlarında meydana gelen orta büyüklükteki sarsıntılar, sismik döngünün olağan bir parçası olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, uzun dönemli gözlemlerin tekil depremlerden daha belirleyici olduğunu vurguluyor.

Nurdağı ve çevresi 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bölgeler arasında yer alıyor. Uzmanlar, vatandaşların temel afet hazırlıklarını sürdürmesi gerektiğini belirtirken, olağan artçı sarsıntılar karşısında paniğe kapılmamanın önemine dikkat çekiyor.