A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA

Dünya Kupası ilk sınavında Kanada'nın Vancouver kentinde Avustralya ile kozlarını paylaşacak. Sözcü'nün aktardığına göre, 14 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 07.00'de başlayacak olan kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Milli takım, bu önemli karşılaşmayla birlikte tarihindeki 652'nci maçına çıkmış olacak.

AY YILDIZLI EKİBİN 103 YILLIK KARNESİ

Milli takım, 103 yıllık tarihi boyunca 362'si resmi ve 289'u özel olmak üzere toplam 651 müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi elde edildi. Toplamda 93 farklı ülke takımıyla karşılaşan Türkiye; 651 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 26'sını Amerika ve 3'ünü Okyanusya temsilcileriyle oynadı. Milliler, 279 deplasman, 281 iç saha ve 91 tarafsız saha maçında 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 903 gol atarken, kalesinde 927 gol gördü.

AVUSTRALYA İLE ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Türkiye ile Avustralya, futbol tarihinde bugüne kadar iki kez karşı karşıya geldi. Mayıs 2004'te oynanan her iki hazırlık müsabakasını da millilerimiz 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazanmayı başardı. Vancouver'da pazar günü oynanacak maç, iki ülke arasındaki üçüncü randevu olarak kayıtlara geçecek.

MONTELLA YÖNETİMİNDEKİ İSTATİSTİKLER NASIL?

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 34'üncü maçına çıkacak olan A Milli Takım, bu dönemde istikrarlı bir istatistik çiziyor. Bugüne dek Montella idaresinde 24'ü resmi ve 9'u özel toplam 33 maça çıkan milliler; 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 41 gole engel olamadı.

MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI

Dünya Kupası serüveninin ilk maçında takımların sahaya sürmesi beklenen kadrolar netleşti. Türkiye'nin muhtemel 11'inde Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Yunus, Barış Alper ve Kerem yer alıyor. Avustralya'nın ise Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Irvine, Velupillay ve Toure 11'iyle sahada olması bekleniyor.