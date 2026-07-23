Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Rubi Platinum Spa Resort & Suites, dünya gastronomisinin önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Otelin düzenlediği Michelin Culinary Series etkinliklerinin ikinci ayağı olan Fine Dining Night, Michelin yıldızlı İtalyan Şef Giorgio Diana'nın hazırladığı özel menüyle büyük ilgi gördü.

Seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Şef Giorgio Diana'nın özgün reçeteleri ve modern dokunuşlarla hazırladığı lezzetler misafirlerin beğenisine sunuldu. Estetik sunumları, kaliteli malzeme seçimi ve ince işçiliğiyle dikkat çeken menü, katılımcılardan tam not aldı.

Gastronomi tutkunlarına unutulmaz deneyim

Rubi Platinum Spa Resort & Suites'in şık atmosferinde düzenlenen etkinlikte misafirler, yalnızca yemek değil, aynı zamanda uluslararası standartlarda bir gastronomi deneyimi yaşadı. Michelin yıldızlı mutfak anlayışını Alanya'ya taşıyan organizasyon, farklı ülkelerden gelen misafirlerin de ilgisini çekti.

Gecede servis edilen her tabak, şefin özgün yorumunu yansıtırken, sunumlar da gastronomiyi sanatla buluşturan detaylarıyla öne çıktı. Katılımcılar, dünya mutfağının seçkin örneklerini deneyimleme fırsatı buldu.

"Unutulmaz anların parçası olmaktan mutluluk duyduk"

Etkinliğin ardından açıklama yapan Rubi Platinum Spa Resort & Suites yönetimi, Michelin Culinary Series'in ikinci bölümünü başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Michelin Culinary Series'in ikinci ayağını unutulmaz anlarla tamamladık. Bu ilham verici gastronomi deneyimini değerli misafirlerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyor, bu özel gecenin bir parçası olan herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki ayrıcalıklı deneyimde yeniden buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gastronomi turizmine katkı sağlıyor

Uluslararası mutfak kültürünü Alanya ile buluşturan Michelin Culinary Series organizasyonları, bölgenin gastronomi turizmine de önemli katkılar sunuyor. Dünyaca ünlü şefleri ağırlayan Rubi Platinum Spa Resort & Suites, düzenlediği bu özel etkinliklerle Alanya'nın yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle değil, gastronomi alanındaki iddiasını da güçlendirmeyi hedefliyor.

Turizm profesyonelleri, bu tür organizasyonların Alanya'nın uluslararası tanıtımına katkı sağladığını ve nitelikli turist profilini bölgeye çekme açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtiyor. Michelin Culinary Series kapsamında önümüzdeki dönemde de farklı Michelin yıldızlı şeflerin Alanya'da gastronomi tutkunlarıyla buluşması bekleniyor. (Mehmet TUNÇ)