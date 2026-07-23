ALANYA'DA faaliyet gösteren Karagöz Tarım'ın sahibi Mehmet Karagöz, zirai ilaç satış sisteminde yaşanan aksaklıkların üreticilerin ilaca erişimini zorlaştırdığını belirterek, mevcut uygulamanın hem bayileri hem de çiftçileri mağdur ettiğini söyledi. Sistem üzerinden örnek göstererek sorunu anlatan Karagöz, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde üreticinin ürünü seçildikten sonra zararlıya uygun etken maddenin belirlendiğini, ancak satış aşamasında sistemin yalnızca belirli marka ilaçlara izin verdiğini ifade etti. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise B Reçete uygulamasının güvenilir gıda üretimi açısından önemli bir adım olduğunu vurgularken, uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi için Bakanlık nezdinde çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

‘ETKEN MADDE AYNI, SİSTEM SATIŞA İZİN VERMİYOR’

Avokado üreticisi üzerinden örnek veren Karagöz, "Sistemde zararlıya karşı 'Lambda-cyhalothrin' etken maddesini seçiyoruz. Ancak ilaç ismi bölümüne geldiğimizde herhangi bir ürün çıkmıyor. Oysa aynı etken maddeye sahip 20-30 farklı ruhsatlı ilaç piyasada bulunuyor. Depolarımızda da bu ilaçlar mevcut. Buna rağmen sistem bu ilaçların satışına izin vermiyor" dedi. Ellerindeki ürünlerin aynı etken maddeyi içermesine rağmen satış yapamadıklarını belirten Karagöz, "Bizde örneğin farklı bir marka var ancak sistem başka bir markayı istiyor. O ürün elimizde olmayınca çiftçiye satış yapamıyoruz. Üretici de ilacı hangi bayide bulursa oraya gitmek zorunda kalıyor. Böylece hem biz müşteri kaybediyoruz hem de çiftçi zaman kaybediyor" diye konuştu.

‘MARKA DEĞİL, ETKEN MADDE ESAS ALINMALI’

Sistemin marka odaklı değil etken madde esaslı çalışması gerektiğini savunan Karagöz, "Madem aynı etken maddeye sahip ruhsatlı ilaçlar var, üretici istediği markayı kullanabilmeli. Sistem, 'Bu etken maddeyi içeren ruhsatlı ilaçlardan istediğini kullanabilirsin' demeli. Böylece hem üretici mağdur olmaz hem de bayiler arasında haksız rekabet oluşmaz" ifadelerini kullandı. Karagöz ayrıca mevcut uygulamanın yerli üretim ilaçların kullanımını da olumsuz etkilediğini belirterek, ithal ürünlerin ön plana çıktığını savundu.

HOBİ BAHÇESİ SAHİPLERİ DE ZORLANIYOR

Karagöz, üretici kaydı bulunmayan ancak hobi amaçlı tarım yapan vatandaşların da sistem nedeniyle sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Alanya'da çok sayıda yerli ve yabancı vatandaşın hobi bahçeciliği yaptığını belirten Karagöz, bu kişilerin küçük miktarda ilaç alabilmek için önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden belge almak zorunda kaldığını söyledi. 100 liralık bir ilaç için vatandaşın resmi işlemlerle uğraşmasının doğru olmadığını ifade eden Karagöz, "İnsanlar tarım yapmak istiyor ancak bu bürokratik süreçler onları zorluyor. Bu uygulamalar devam ederse küçük üretici ve küçük işletmeler tarımdan uzaklaşır, sektör giderek büyük firmaların eline kalır" dedi.

Karagöz, üreticilerin ilaca daha kolay ulaşabilmesi için dijital satış sisteminin etken madde esasına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.

GÖKTEPE: B REÇETE GÜVENİLİR GIDA İÇİN ÖNEMLİ

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise B Reçete uygulamasının, tarımsal üretimin kayıt altına alınması ve güvenilir gıda üretiminin sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. 1 Temmuz itibarıyla ÇKS'ye kayıtlı üreticiler için uygulamanın başladığını hatırlatan Göktepe, kayıt yaptırmayan üreticilerin ise bitki koruma ürünlerine ulaşamayacağını belirterek tüm üreticileri ÇKS'ye kayıt olmaya davet etti. Göktepe, "Alanya başta olmak üzere ülke genelinde tarımsal üretim yapan, tarımsal üretime girdi sağlayan tüm paydaşlarımızı ve en önemlisi de tüketicilerimizi ilgilendiren önemli bir konu var. Bakanlığımızın bu konuda çalışmaları bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı olumsuz vakaların ardından, 1 Temmuz itibarıyla ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticiler için geçerli olacak şekilde yeni uygulama hayata geçirildi. ÇKS kaydı bulunmayan üreticiler ise bitki koruma ürünlerine ulaşamayacak. Bu nedenle bugüne kadar üretim yaptığı halde ÇKS'ye kayıt yaptırmamış üreticilerimizi, 1 Eylül itibarıyla başta odamız olmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmaya davet ediyorum. Böylece tüm üretim alanları kayıt altına alınmış olacak. Üretim planlamasında elimiz güçlenecek ve bu veriler Bakanlığımıza önemli bir rehberlik sağlayacak. Bu açıdan oldukça kıymetli bir uygulama. B Reçete uygulamasının devreye girmesiyle birlikte Alanya'daki üretim çeşitliliği de daha net ortaya çıkacak. Bölgemizde katma değeri yüksek stratejik ürünlerden sert ve yumuşak çekirdekli meyvelere kadar yaklaşık 150 farklı ürün yetiştiriliyor. Bu da coğrafyamızın ne kadar zengin, üreticimizin ise ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor" dedi.

‘SİSTEMDE EKSİKLİKLER VAR, DÜZENLEME YAPILACAK’

B Reçete sisteminde bazı eksikliklerin bulunduğunu kabul eden Göktepe, özellikle ilaç ve gübre bayilerinin sisteme giriş sırasında zaman kaybı yaşadığını söyledi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile bu konuyu görüştüklerini belirten Göktepe, etkisini kaybeden etken maddelerin yerine yeni etken maddelerin ruhsatlandırılması ve sistemin daha işlevsel hale getirilmesi için Bakanlığın çalışma yürüttüğünü ifade etti. Göktepe, "B Reçete sisteminde şu an bazı eksiklikler bulunuyor. Özellikle ilaç ve gübre bayilerimiz sisteme giriş yaparken yaklaşık 8-10 dakika süren işlemler nedeniyle zaman kaybı yaşıyor. Bu durum bir külfet oluşturuyor ancak sistemin sağlıklı işlemesi için gerekli. Zamanla bu sistem oturacaktır. Dün Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile de bu konuyu görüştük. Özellikle bitki koruma ürünlerinde etkisini kaybettiği görülen etken maddelerin yerine yeni etken maddelerin ruhsatlandırılması konusunda Bakanlığımızın çalışmaları sürüyor. Hem ilaç ve gübre bayilerimizin hem de üreticilerimizin işini kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yapılacak. Ben de reçete yazma yetkisine sahip bir teknik kişi olarak belirtmek isterim ki B Reçete önemli sorumluluklar içeriyor. Bunun hem hukuki hem vicdani yükümlülüğü var. Tüm meslektaşlarımızın bu süreci titizlikle yürütmesi gerekiyor. En önemli konu insan sağlığıdır. Kullanılan bitki koruma ürünlerinin mutlaka ruhsatlı olması, bakanlığın belirlediği dozlarda uygulanması ve son ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresine kesinlikle uyulması gerekiyor. Böylece ürünlerde kalıntı oluşmasının önüne geçilebilir. Bölgemizde yetiştirilen ürünlerin büyük bölümü ihracata gidiyor. Aynı zamanda insan sağlığını da doğrudan ilgilendiriyor. Çok düşük seviyelerdeki pestisit kalıntıları bile yıllar sonra kronik rahatsızlıklara ve kansere neden olabiliyor. Bu nedenle üreticilerimizin, ilaç ve gübre bayilerimizin ve tüm meslektaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz bu konuda tek yetkili kurumdur ve denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Üreticilerimiz de bugüne kadar gerekli hassasiyeti gösterdi. B Reçete uygulamasıyla birlikte güvenilir gıdayı tarladan sofraya ulaştırmak için aynı özveriyle çalışmaya devam edecekler. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ancak etkisini kaybeden etken maddelerin yerine üreticiyi mağdur etmeyecek yeni etken maddelerin uygun şekilde ruhsatlandırılmasını da talep ediyoruz" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi