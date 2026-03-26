Bilader endee bizim Alanyalılar garanfil çiçeeni hazeder. Hindi pek yok da, dee esgilerde teneke saksılarda garanfil ekili olurdu. Endeenin gırmızısı olur, akı olur. Yabanısı deel de yellisi bi güzel tüter, bi görcen. İramedli Gargıcağlı Müddüoğlu Dayı'nın yakasında hep garanfil dakılı olurdu. Onun uğun irametliye Garanfilli Dayı da delleridi. Müddüoğlu Dayı gırmızı garanfil dakardı. Öndeen engile saksıda gırmızı garanfili nerde gördüm bilin mi? Bi Şavkı Ağa var. Şavkı Ağa, dee esgilerde Gadağan Sineması'nda, Örneg Sineması'nda çalışırdı. Soonaları belediye ireyislerinin odacısı oldu. Cengiz Aydovan'ın, soonakı ireyis İsbaa'nın Hasan'ın odacılığını yapdı. İşdecikana gırmızı garanfil saksısını Şavkı Ağa'mın evinin balkonunda gördüm. "Garanfilim düz beyaz, ayrı düşdüg biz bu yaz" türküsü geldi ağlıma. Bilader Alanya'da adında garanfil olan da var. Hacıgaranfileel deyi bi sülale var. Begdeş'de bi de İreceb Garanfil var. İreceb Emmi dee esgiden Alanya çarşısında çakmag, şemşiye tamir ederdi. Dünlerde cümbüşle çalgı çalar, türkü çığırırdı.

Benden bönlük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.