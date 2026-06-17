Avrupa kupaları kura çekimi, yerel spor gündemini takip eden Alanya'daki futbolseverler tarafından da yakından izlendi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti. Eşleşmenin en dikkat çeken yönü ise rakip takımın mülkiyet yapısında ortaya çıktı.

KULÜBÜN SAHİBİ PODOLSKİ ÇIKTI

Türkiye'de daha önce Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığı Gornik Zabrze kulübünün çoğunluk hisselerini satın alarak takımın resmi sahibi oldu. Bu durum sonucunda Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ezeli rakibinin eski bir oyuncusuna ait takımla mücadele edecek.

MAÇ TARİHLERİ KESİNLEŞTİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçına 21 veya 22 Temmuz tarihlerinde Kadıköy'de çıkacak. Turun sonucunu tayin edecek olan kritik rövanş karşılaşması ise 28 veya 29 Temmuz tarihlerinde Polonya'da oynanacak.

RAKİP 54 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ

Gornik Zabrze, 2025/26 sezonunda Polonya Ekstraklasa'da 56 puan toplayarak ligi ikinci sırada tamamladı. Takımın en çarpıcı başarısı ise Polonya Kupası'nda görüldü. Final maçında Rakow Czestochowa'yı 2-0 mağlup eden Podolski'nin ekibi, 1972 yılından bu yana ilk defa bu kupayı kazanarak tarihi bir sezona imza attı.