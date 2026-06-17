Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan bir kömür madeninde 17 Haziran 2026

Çarşamba sabahı göçük meydana geldi. Olayda Muhammet Özkul isimli bir maden işçisi toprak altında kalırken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İhbarın ardından AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık personeli hızla olay yerine ulaştı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesindeki uzman tahlisiye ekipleri de kurtarma operasyonuna destek vermek amacıyla bölgeye yönlendirildi. Mengen Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, göçük altında kalan işçiye sağ ulaşabilmek için zamanla yarışılıyor.

FAALİYETLERİ OCAK AYINDA DURDURULMUŞTU

Olayın ardından Bolu Valiliği tarafından resmi bir açıklama yayımlandı. Valilik, saat 08.32 sularında Yanar Elmas Madencilik İşletmesi'ne ait sahada yaşanan göçüğü doğruladı. Açıklamada dikkat çeken en önemli detay ise söz konusu işletmenin yasal durumu oldu.

MADEN NEDEN KAPATILMIŞTI?

İlgili bakanlıkların geçmiş dönemde yaptığı denetimler sonucunda, maden ocağının üretim faaliyetlerinin 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri aracılığıyla durdurulduğu ortaya çıktı. Tesisin sadece bakım ve olası göçük kontrollerini yapmasına izin veriliyordu. Üretimi durdurulan bir sahada göçüğün nasıl meydana geldiği ve mevcut güvenlik tedbirlerinin ne düzeyde uygulandığı, başlatılan idari ve adli soruşturmaların sonucunda netlik kazanacak. Ekiplerin Muhammet Özkul'u kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.