Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 27. haftanın erteleme maçında bu akşam Göztepe ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi santrfor bölgesinde sıkıntı yaşıyor.

Victor Osimhen'in sakatlığı, Mauro Icardi'nin formsuzluğu nedeniyle ileri uçta oynatacak oyuncu bulmakta zorlanan teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'a sarıldı. Ancak asıl mevkii kanat olan Barış Alper konusunda sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 25 yaşındaki oyuncu uzun süredir sakatlığı bulunmasına rağmen büyük fedakarlıklar yaparak sahaya çıkıyor.

Barış Alper Yılmaz'ın Kosova ile oynanan milli maçta ağrılarının bulunduğu, Trabzonspor karşısında ise yaşadığı sıkıntının daha da arttığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı oyuncunun bu nedenle önceki gün yapılan antrenmana katılmadığı ve dinlendirildiği belirtildi.

Okan Buruk ile bir görüşme yapan Barış Alper Yılmaz'ın, kritik Göztepe maçını kaçırmak istemediği ve iğne tedavisiyle sahada olacağı öne sürüldü.