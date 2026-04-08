ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin ardından ilan edilen ateşkes, küresel enerji piyasalarında dengeleri hızla değiştirdi. Petrol fiyatlarında görülen sert düşüşün, Türkiye’de bir süredir yüksek seyreden akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Sektör temsilcileri, benzin ve motorinde 10 liranın üzerinde indirim ihtimalinin gündemde olduğunu belirtiyor.

GERİLİM FİYATLARI TIRMANDIRMIŞTI

28 Şubat 2026’da başlayan ABD–İsrail–İran hattındaki gerilim, küresel petrol piyasasında hızlı bir yükselişe neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 75 dolardan 115 dolara çıkarak yaklaşık yüzde 53 değer kazandı. Bu artış, Türkiye’de pompa fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıdı.

Son zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı 85 TL’nin üzerine çıkarken, benzin fiyatı ise 70 TL sınırına dayandı. Artan maliyetler özellikle ulaşım, lojistik ve gıda fiyatları üzerinden vatandaşın günlük harcamalarını doğrudan etkiledi.

ATEŞKES SONRASI YÖN TERSİNE DÖNDÜ

ABD Başkanı tarafından duyurulan ateşkes kararı, piyasalarda hızlı bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüş, akaryakıt fiyatlarında da aşağı yönlü bir düzeltme beklentisini güçlendirdi.

Sektör kaynaklarına göre, mevcut petrol fiyat seviyelerinin korunması halinde Türkiye’de benzin ve motorinde çift haneli indirim gündeme gelebilir. Bu durum özellikle turizm sezonuna hazırlanan Alanya, Antalya ve çevresinde ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyebilir.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Fiyat artışlarının vatandaş üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla hükümet, yeniden eşel mobil sistemini devreye aldı. Bu sistem kapsamında akaryakıttaki vergi yükü ayarlanarak zamların önemli bir kısmı ÖTV’den karşılandı.

Benzinde yapılan artışların yalnızca yüzde 25’i pompaya yansırken, motorinde ÖTV sınırına ulaşıldığı için zamlar doğrudan fiyatlara yansıdı. Bu nedenle olası indirimlerin motorin tarafında daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.

TURİZM VE NAKLİYEYE DOĞRUDAN ETKİ

Akaryakıt fiyatlarındaki olası düşüş, özellikle turizm taşımacılığı, servis ücretleri ve şehir içi ulaşım maliyetleri üzerinde rahatlatıcı etki yaratabilir. Alanya ve çevresinde yaz sezonu öncesi bu gelişme, hem işletmeler hem de tüketiciler açısından önemli bir maliyet avantajı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde dağıtım şirketlerinden gelecek resmi fiyat güncellemeleriyle birlikte indirimin netleşmesi bekleniyor.