Fransa'da aşırı sıcak hava dalgalarının etkisini artırmasıyla birlikte çalışma hayatında yeni bir yasal düzenleme gündeme geldi. NTV'den Derya Acemoğlu'nun aktardığına göre, Yeşiller Partisi çalışanları aşırı hava olaylarından korumak amacıyla iklim izni adı altında yeni bir hak talep etti.

21 Haziran tarihinde başlatılan imza kampanyasına kısa sürede yaklaşık 8 bin 800 kişi destek verdi. Hazırlanan teklif, iş yerlerindeki termometrelerin 40 dereceyi göstermesi durumunda çalışanlara yılda 5 günlük ücretli izin hakkı tanınmasını içeriyor. Söz konusu iznin yalnızca aşırı sıcaklarda değil, sel ve yangın gibi diğer olağanüstü doğa olaylarında da kullanılması öngörülüyor.

PARİS'TE 3 BİN KİŞİ HASTANELİK OLDU

Ülkede son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklar halk sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Başkent Paris ve çevresinde son 24 saat içinde yaklaşık 3 bin kişinin sıcak çarpması ve bağlantılı şikayetlerle hastanelerin acil servislerine başvurduğu bildirildi.

İKLİM İZNİ UYGULAMASI YAYGINLAŞIR MI?

Küresel ısınmanın çalışma koşulları üzerindeki baskısı artarken, Fransa'daki bu adımın diğer ülkelere emsal teşkil edebileceği değerlendiriliyor. İklim krizinin derinleşmesiyle aşırı sıcaklar, uluslararası düzeyde temel bir iş sağlığı ve güvenliği riski olarak kabul edilmeye başlandı. Özellikle Antalya ve Alanya gibi yaz aylarında termometrelerin düzenli olarak 40 derecenin üzerine çıktığı, tarım ile turizm işçilerinin açık alanda yoğun mesai harcadığı Akdeniz havzasında da bu tür küresel yasal düzenleme tartışmaları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.