Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku davasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre, dosya kapsamında aranan Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE BİLİNENLER

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan o günden bu yana haber alınamıyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar birçok ifadeye başvurulurken, vakaya ilişkin hukuki süreç yıllardır yakından takip ediliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

ABD'de yakalanan ve mahkemeye çıkarıldığı aktarılan şahsın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği veya soruşturmaya sağlayacağı yeni bilgilerin neler olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Hukuki sürecin detaylarının, ilerleyen günlerde ilgili makamlarca yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.